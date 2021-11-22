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البرنامج السعودي يواصل أعمال تأهيل مطار عدن الدولي

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البرنامج السعودي يواصل أعمال تأهيل مطار عدن الدولي البرنامج السعودي يواصل أعمال تأهيل مطار عدن الدولي
يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير مطار عدن الدولي في منطقة المدرجات والصالات، وإعادة تأهيل مبنى محطة الشحن الجوي وإعادة تأهيل بوابة المطار الجديدة، إضافةً لوصول الدفعة الأولى من زجاج الواجهات القادمة من المملكة.

ويهدف البرنامج من خلال تطوير مطار عدن الدولي إلى رفع مستوى وكفاءة المطار وتسهيل الوصول ودعم الروابط الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات للمسافرين وشركات الطيران.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم أكثر من 204 مشاريع ومبادرات تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية, بالإضافة إلى البرامج التنموية.


الوطن السعودية

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