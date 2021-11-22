قرارات جديدة في حريق بـ غرفة عزل كورونا بمستشفى خاص في المهندسين ..ومصرع عجوزين (صور)

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لقى مريضان مصرعهما مختنقين في الحريق الذي نشب داخل مستشفى خاص بمنطقة المهندسين فيما أصيب 2 آخران بحالة اختناق نتيجة الأدخنة .

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على الحريق الذي نشب بطابقين بأحد المستشفيات الخاصة بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين .

كان ضباط العجوزة بمديرية قد تلقوا، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل أحد المستشفيات الخاصة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتبين أن الحريق نشب بالطابق الأول وامتد للثاني وتمت عمليات الإخماد.

من جهتها أمرت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الاثنين، بتوقيع الكشف الطبي على مريضين «رجل»، و«سيدة» لقيا مصرعهما مختنقين إثر حريق نشبّ داخل مستشفى خاص بمنطقة المهندسين، للوقوف على أسباب الوفاة، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية لاثنين آخرين تعرضا لاختناق.

وجاء بالتحقيقات الأولية أن ماس كهربائي حدث بجهاز تنفس صناعي بغرفة عزل مرضى كورونا أدى إلى الحريق بالمستشفى، ما أسفر عن انتشار الحريق بالغرفة ومصرع مريضين رجل وسيدة، عمرها يصل لـ70 عامًا، أحدهما مصاب بكورونا، كما أصيب 2 آخرين تم إخراجهما من غرفة الرعاية لإسعافهما.

حريق بـ غرفة عزل كورونا بمستشفى خاص في المهندسين

حريق بـ غرفة عزل كورونا بمستشفى خاص في المهندسين

حريق بـ غرفة عزل كورونا بمستشفى خاص في المهندسين