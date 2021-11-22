الأربعاء.. «حديقة الأورمان» تستعد لانطلاق مهرجان عسل النحل المصري

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تستعد حديقة الاورمان النباتية بالجيزة لإطلاق مهرجان العسل المصري، بعد غد الأربعاء في دورته الثالثة تحت شعار«ذهب مصر السائل» والذي يستمر لمدة 4 ايام بمشاركة 100 عارض وشركة من مختلف الجهات المعنية بصناعة النحل.

و من جانبه وافق السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة المهرجان بحديقة الاورمان ضمن خطة والذي يسهم في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، فضلا عن التعارف بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، البنوك، المؤسسات العالمية المتخصصة، المجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.

وقال د علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي بأن وزير الزراعة وجه كافة القطاعات المعنية في الوزارة ببحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل من كافة جوانبها وإزالة أي معوقات أمامها مع تسهيل كافة اجراءات تصدير العسل المصرى للخارج وخاصة انه يتمتع بسمعة جيدة في معظم دول العالم

واضاف «عزوز» ان مهرجان عسل النحل الذي تستضيفه حديقة الاورمان كل عام يسهم في نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدنى والتشجيع على ذلك، لافتا إلى انه من المقرر ان يتم خلال المهرجان، طرح وعرض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه النحالين وايجاد انسب الحلول لها، وذلك بالتعاون مع المسؤلين والمختصين بوزارة الزراعة.

ومن جانبه قال فتحي بحيري رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس المهرجان إن المهرجان يشارك فيه 100 منتج وعارض يشاركون في المهرجان هذا العام بالاضافة إلى بعض الشركات المتخصصة في انتاج مستلزمات المناحل موضحا ان قطاع تربية النحل في مصر يعمل فيه اكثر من 25 الف أسرة كما تملك مصر حوالي 2 مليون خلية نحل تنتج حوالي 20 الف طن عسل للسوق المحلي وتصدير حوالى 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم بما فيها اوروبا وأمريكا.

وأضاف «بحيرى» إن مهرجان عسل النحل المصري اثبت تواجدا ملحوظا خلال الدورتين الماضيتين وهو ما يبشر بان يكتسب الصفة الدولية خلال الدورات القريبة القادمة وان يوضع على الأجندة الدولية للمعارض والمؤتمرات كعنصر من عناصر تنشيط التبادل التجاري والاقتصادي كما ستكون له مكانه خاصة في تنشيط السياحة وجذب عدد اكبر من السائحين لمصر، موضحا أننا نستهدف تحوله إلى حدث دولي والفعاليات تناقش تحديات الإنتاج والتسويق.

وأوضح رئيس إتحاد النحالين العرب، ان مهرجان المصري لعسل النحل سيشهد اقبالا شديدا من العارضين نظرا لما تحقق في الدورتين السابقتين من نجاحات شهد بها الجميع على المستويات الرسمية والشعبية والتسويقية، وذلك نظرا لما شهده مهرجان العام الماضي من توفير فرص تسويقية كبيرة للعارضين وتحويل تحديات فيروس كورونا إلى فرص تسويقية لزيادة الإقبال على عسل النحل لتميزه برفع قدرة الجهاز المناعي على مواجهة مخاطر الامراض الفيروسية.

وأشار «بحيري»، ان مهرجان العسل المصري في دورته الثالثة سوف يتناول عددا من الفعاليات حول تأثير التغيرات المناخية على تربية النحل وإنتاج العسل، فضلا عن أهمية التعاون بين الجهات المعنية بتداول المبيدات ومربي النحل والمزارعين للتوعية بالاستخدام الآمن والمسؤول للمبيدات لمنع تأثيرها على صناعة وتربية النحل.