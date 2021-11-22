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أعدت إدارة التحول الرقمي بهيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبدالرحمن مدير الإدارة، مقطع (ڤيديو) تعريفي لدورة العمل المميكنة بالنيابة الإدارية وكيفية عمل برنامج «إدارة القضايا الإلكتروني» والذي تم تفعيله بالمحافظات التي تمت ميكنتها على مستوى الجمهورية، وما يتيحه البرنامج من سرعة وفاعلية في إجراءات قيد القضايا وتحقيق المتابعة والإشراف الكامل على جميع أعمال الإدارات والمكاتب الفنية والأفرع والنيابات المميكنة على مستوى الجمهورية بشكل لحظي.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الادارية إن ذلك يأتي في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الهيئة للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات.

وتنفيذًا لتوجيهات المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدعم سبل التيسير على المواطنين في تقديم الشكاوى والتواصل مع النيابة الإدارية تحقيقاً للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية «مصر ٢٠ / ٣٠».

وأضاف ان البرنامج يتيح الربط بين كافة الإدارات المركزية والمكاتب الفنية والأفرع والنيابات لخلق نظام متكامل لمنظومة العمل داخل النيابة الإدارية.

كما أنه من المقرر أن تعلن النيابة الإدارية قريبًا عن تدشين البوابة الإلكترونية المتكاملة للنيابة الإدارية لدعم تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين وتيسير سبل التواصل وتقديم الشكاوى.