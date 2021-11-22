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برلمانية: احتفالية طريق الكباش يحول الأقصر إلى متحف مفتوح للزوار لدعم حركة السياحة

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برلمانية: احتفالية طريق الكباش يحول الأقصر إلى متحف مفتوح للزوار لدعم حركة السياحة برلمانية: احتفالية طريق الكباش يحول الأقصر إلى متحف مفتوح للزوار لدعم حركة السياحة

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قالت النائبة امال رزق الله، عضو مجلس النواب، ان الاستعدادات النهائية لافتتاح طريق الكباش قريبا، مؤكدا أن هذا الحدث سيكون له صدى إعلامى كبير على كافة المستويات المحلية والعالمية.

واشارت رزق الله، خلال البيان الصادر لها، إلى ان الدولة المصرية ستجني الكثير من الثمار من خلال هذا الحدث التاريخي والذي لم يقل أهمية عن موكب نقل المومياوات الملكية في الآونة الاخيرة، لافتة إلى إن الاحتفالية ستساهم بشكل كبير في تنشيط حركة السياحة للأقصر وأسوان، كما أن الأقصر ستصبح متحفا مفتوحًا للزوار.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هناك حاجة ملحة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مدن السياحة الثقافية، نظرًا لأنهم الأعلى إنفاقًا مقارنة بالسائحين الوافدين للمدن الشاطئية.

المصرى اليوم

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