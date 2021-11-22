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أخفت زواجها لصرف معاش والدها المتوفى ..استولت من الدولة على على 130 الف جنيه

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أخفت زواجها لصرف معاش والدها المتوفى ..استولت من الدولة على على 130 الف جنيه أخفت زواجها لصرف معاش والدها المتوفى ..استولت من الدولة على على 130 الف جنيه

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القى رجال مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، القبض على إحدى السيدات لصرفها معاش والدها دون وجه حق وتمكنت من الإستيلاء على 130 ألف جنيه ، وحرر محضر بالواقعة.

نجحت أجهزة الامن بالقاهرة فى ضبط ربة منزل ،تبين من التحريات انها انفصلت عن زوجها الاول بعد وفاة والدها واستحقت صرف معاش والدها المتوفى ،أضافت التحرييات انها تزوجت من آخر عقب صرفها المعاش ،وتمكنت عن طريق التحايل من صرف 130 ألف جنيه بالمخالفة للقانون .

البداية كانت ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، من مسئولى إحدى الهيئات الإجتماعية بقيام "ربة منزل بالإنفصال عن زوجها مما ترتب عليه إستحقاقها للمعاش عن والدها ، ثم تزوجت من آخر وهو ما يستوجب معه إيقاف صرفها للمعاش وفقاً لأحكام القانون ، لكنها لم تقم بإخطار الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بواقعة زواجها وإستمرت فى صرف المعاش ، وترتب على ذلك إستيلائها على مبالغ المعاش الشهرى المنصرفة لها بإجمالى مبلغ 130 ألف جنيه.

تم ضبطها ، وبمواجهتها أ اعترفت بارتكاب الواقعة

المصرى اليوم

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