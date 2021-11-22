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حملات تموينية مكثفة على المحال التجارية والمخابز لضبط المخالفين بالشرقية

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حملات تموينية مكثفة على المحال التجارية والمخابز لضبط المخالفين بالشرقية حملات تموينية مكثفة على المحال التجارية والمخابز لضبط المخالفين بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع، والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأس أحمد إبراهيم مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تموينية أسفرت عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مخازن المواد الغذائية بالجملة لوجود سلع مجهولة المصدر ،وتم التحفظ على ٥٠ كرتونة بسكويت، بكل كرتونة ١٢ علبة، وإدارة المخزن بدون ترخيص من الجهات الحكومية، كما تم تحرير ضد أحد.أصحاب أنشطة للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر، وتحرير ٣ محاضر ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما قامت الحملة بالمرور على المخابز البلدية، وتحرير 5 تقارير ضد أصحاب المخابز المخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بأحد المخابز، وعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، وعدم إعطاء بون الصرف بالمخابز وعدم الإعلان عن بيانات المخبز.

المصرى اليوم

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