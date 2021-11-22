أنس جابر تنهي العام في المركز العاشر عالميا

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أنهت نجمة التنس التونسي أنس جابر، العام في المركز العاشر عالميا من خلال التصنيف العالمي الأخير لسنة 2021، والصادر اليوم الإثنين، بعدما أسدل الستار على منافسات البطولة الختامية لأفضل 8 لاعبات في العالم.

وكانت أنس جابر قد صعدت للمركز السابع عالميا، وحافظت عليه ثلاثة أسابيع، وهو أفضل تصنيف في مسيرتها، ما يعني أنها تراجعت 3 مراكز في التصنيف الجديد.

وأثرت الإصابة التي تعرضت لها النجمة التونسية على مستوى مرفق اليد في بطولة موسكو، على نهاية موسمها، وحرمتها من ضمان مكان في البطولة الختامية.

وكانت أنس جابر أكدت فيت تصريحات سابقة أنها حققت الهدف الذي رسمته لسنة 2021، وهو الدخول ضمن أول 10 لاعبات على مستوى العالم.

أما اللاعبة المصرية ميار شريف فقد حافظت على مركزها الـ61 عالميا، وهو أفضل تصنيف في مسيرتها تنهي به الموسم.