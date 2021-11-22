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توافد الفنانين لوداع الفنانة سهير البابلي، منذ قليل، على مسجد الشرطة في مدينة السادس من أكتوبر.

وتم تشييع جثمان الراحلة «البابلي»، التي رحلت عن عالمنا أمس الأحد، وكان من بين أبرز الحضور دنيا سمير غانم ورامي رضوان.

بالإضافة إلى الفنانة حلا شيحا وزوجها الداعية معز مسعود، كذلك نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وأحمد بدير وغيرهم.

وأمّ الداعية معز مسعود المصلين في الجنازة فيما كان النعش مغطى بعلم مصر.

وستدفن الفنانة في مقابر العائلة، بعد الانتهاء من مراسم تشييع الجنازة.

وكان الفنان أشرف زكي أعلن نقيب المهن التمثيلية، الأحد، وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي، عن عمر يناهز 86 عاما.

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور بمحافظة دمياط، ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية، كان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومعهد الموسيقى في نفس الوقت، الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين.

والفنانة الراحلة لها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.