بعد إحياء حفل قاعة الموسيقى بمدينة الفنون.. أوركسترا فيينا الفيلهارموني يغادر القاهرة

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غادر أوركسترا فيينا الفيلهارموني بقيادة الموسيقار العالمي ريكاردو موتي، القاهرة، صباح اليوم، بعد زيارة لمصر استمرت أربعة أيام قاموا خلالها بزيارة الأهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية وقاموا بإحياء حفلتين ضمن فاعليات افتتاح قاعة الموسيقى داخل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد الموسيقار العالمي ريكاردو موتي وأوركسترا فيينا الفيلهارموني بحسن الاستقبال والضيافة وأبدوا إعجابهم بجمال مصر وخاصة أهرامات الجيزة، والمتحف القومي للحضارة المصرية، والجولة السياحية في النيل الخالد وأن هذا ليس بجديد على مصر الحضارة، فعند إنشاء صرح كبير عالمي مثل قاعة الموسيقى يُعد خطوة قوية وفرصة كبيرة لجذب أكبر وأشهر الموسيقيين في العالم إلى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية وهذا ما جعلنا نأتي إلى مصر لروعة ما رأيناه.

وأعرب موتي عن سعادته بحجم التجيهزات التي تم إعدادها في قاعة الموسيقى، وبنجاح مصر في تنظيم هذا الحدث الدولى الهام والذى عقد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وخروج الاحتفالية بصورة تليق بالجمهورية الجديدة.

يذكر أن الموسيقار الإيطالي موتي الذي احتفل بعيد ميلاده الثمانين هذا العام، والذي يعد واحدًا من أبرز قائدي الأوركسترا في العالم، ويدير حاليًا كل من أوركسترا شيكاجو السيمفونية وأوركسترا لويجى كيروبينى.

وأوركسترا فيينا الفيلهارموني تأسست عام 1842، وتعد واحدة من أكبر الأوركسترات في العالم وكانت قد قدمت آخر عروضها في مصر، في مدينتي القاهرة والإسكندرية في حفلات كاملة العدد عام 1950.

وشيدت قاعة الموسيقى في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية وفقًا لأعلى المعايير التقنية والفنية العالمية، في إطار اهتمام الدولة المصرية بتقديم حفلات موسيقية رفيعة المستوى للجمهور المصري، والإقليمي والدولي.