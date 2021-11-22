ممثل القومي للأمومة والطفولة يستعرض آليات تفعيل مدونة السلوك الإعلامي

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استعرض ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، خلال فعاليات الجلسة الحوارية التي ينظمها المجلس الأعلى للإعلام بالتعاون مع اليونيسيف، آلية تغعيل تصبح مدونة السلوك الاعلامى للأطفال والأسر في مصر.

وقال: المؤسسات الصحافية والإعلامية والمهنيون في كافة مجالات الإعلام المرئي والمسموع، والرقمى وأيصا الجماهير والأسر المصرية، عليهم دور كبير.

واكمل: يمكن تفعيل المدونة من خلال ثلاث مسارات متوازية، المسار الأول هو المسار التشريعي واحترام سيادة القانون وتفعيل الشراكات مع كافة مؤسسات الدولة ذات الصلة لضمان احترام أحكام القانون، خاصة الحالات التي تكون فيها ممارسة وسائل الإعلام.

وتابع: «المسار الثانى هو المسار المؤسسي بحيث تتبنى كافة وسائل الإعلام من صحف وقنوات وإذاعات ومنصات رقمية الوثيقة وتتعهد بالالتزام بها وأن تتحول بنودها إلى سياسات تنظيمية داخلية وتهتم بتقديم التدريب الاحترافى المتكرر على مستوى القيادات والعاملين في تلك المؤسسات اجل تطوير ممارسات».

ولفت: «المسار الثالث، هو تعزيز ثقافة حقوق الأطفال وحماية الطفل ورعايته من خلال التعاون بين الدولة والإعلام لتثقيف ونشر الوعي لدي الأسر المصرية وكافة أفراد المجتمع ولدى الأطفال أنفسهم بشأن قضايا حقوق الطفل، ودعم تطوير آليات كشف الإنتهاكات والابلاغ عنها للتصدي للتعديات على الأطفال وحقوقهم».