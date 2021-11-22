رئيس «الشيوخ» يوقف مناقشة «حقوق المسنين» عند المادة الثانية

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أوقف المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين، بعد البدء في مناقشة المادة الثانية والتي تحتوي على عددا من التعريفات دون الانتهاء منها. .و قال «عبدالرازق» إنه سيتم استكمال مناقشات مشروع القانون في جلسات لاحقة.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على حذف البند السابع من المادة الثانية بمشروع قانون حقوق المسنين، والمتعلق بإنشاء نادي المسنين. وينص البند 7 من المادة الثانية على: نادي المسنين: مؤسسات اجتماعية عامة أو خاصة أو أهلية تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية للمسنين مرخص لها من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وتخضع لإشرافها.

وقرر رئيس «الشيوخ» البدء في مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين ياسر زكي، وأحمد سمير، بشأن إصلاح الهيكل الضريبي لعمليات التداول داخل البورصة المصرية، والذي ناقشته لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار.