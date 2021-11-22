إصابة عاملين في مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب خلافات مالية

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أصيب عاملان في مشاجرة بسبب خلافات مالية مع والدة أحد الأطراف المتشاجرة وامتناعه عن سداد مبلغ مالى لها تم نقل المصابين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورود إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول شخصين مصابين إثر حدوث مشاجرة.

انتقلت قوة أمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف اول «م م ف» 30 سنة عامل مصاب بجرح طعنى بالفخذ الأيسر وطرف ثان «ا ع س» 18 سنة ترزى مصاب بجرح طعنى شبه غائر بالفخذ الأيسر وكدمات بالجبهة.

وتوصلت التحريات إلى تعدى كل من الطرفين على بعضهما البعض وإحداث ما بهم من إصابات بسلاح أبيض «مطواة» كانا بحوزة كل منهما وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب وجود خلاف على مبلغ مالى مستحق لوالدة الثانى وذلك أثناء عملها بورشة ملابس خاصة بالطرف الأول وامتناعه عن سداده لها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.