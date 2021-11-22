  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إصابة عاملين في مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب خلافات مالية

Print
إصابة عاملين في مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب خلافات مالية إصابة عاملين في مشاجرة بشبرا الخيمة بسبب خلافات مالية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب عاملان في مشاجرة بسبب خلافات مالية مع والدة أحد الأطراف المتشاجرة وامتناعه عن سداد مبلغ مالى لها تم نقل المصابين لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورود إشارة من مستشفى ناصر العام بوصول شخصين مصابين إثر حدوث مشاجرة.

انتقلت قوة أمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف اول «م م ف» 30 سنة عامل مصاب بجرح طعنى بالفخذ الأيسر وطرف ثان «ا ع س» 18 سنة ترزى مصاب بجرح طعنى شبه غائر بالفخذ الأيسر وكدمات بالجبهة.

وتوصلت التحريات إلى تعدى كل من الطرفين على بعضهما البعض وإحداث ما بهم من إصابات بسلاح أبيض «مطواة» كانا بحوزة كل منهما وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة بسبب وجود خلاف على مبلغ مالى مستحق لوالدة الثانى وذلك أثناء عملها بورشة ملابس خاصة بالطرف الأول وامتناعه عن سداده لها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

تغريم 460 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات وغلق 19 محلاً ومقهى في سوهاج

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

«بسبب الخلاف على المشروبات».. إحالة مدير معرض سيارات للمفتي لقتله صاحب مقهي بالدقهلية

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

الخولي: الشعباني يمتلك خبرات إفريقية كبيرة .. ونعاني من غياب الصفقات

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة

رئيس نادي بني سويف: الأندية الشعبية والجماهيرية تعاني بشدة