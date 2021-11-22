«النقل».. بطل دوري الوزارات للعام الثاني على التوالي

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تمكن فريق كرة القدم الخماسي، بوزارة النقل من تحقيق لقب بطولة دوري الوزارات للمرة الثانية على التوالي، في نسختها الثانية، وذلك بعد الفوز على نظيره فريق وزارة الدفاع في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وصل فريق وزارة النقل، إلى المباراة النهائية بعد الفوز في ثلاث مباريات في الدور التمهيدي ثم الفوز في دور الـ16 ودور الـ8 والدور نصف النهائي، حتى تمكن من تحقيق اللقب وذلك تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل،و إشراف العميد حسام السيسي، وكيل وزارة النقل.

وحقق فريق وزارة البترول، المركز الثالث من البطولة بعدما تمكن من تحقيق الفوز على نظيره فريق وزارة الكهرباء، بركلات الجزاء الترجيحية.

وجاء دوري الوزارات لكرة القدم الخماسية، في نسختها الثانية، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت إشراف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وذلك بإشتراك جميع الوزارات ومجلس الوزراء.

هذا وقد حضر المباراة النهائية، كلًا من، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللواء محمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، واللواء خالد شكري رئيس جهاز الرياضة.