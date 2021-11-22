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إزالة 73 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة 18 بالشرقية

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إزالة 73 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة 18 بالشرقية إزالة 73 حالة تعد ضمن المرحلة الثالثة للموجة 18 بالشرقية

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إستمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 73 حالة تعدي على مساحة 10 ألف و591 متر مباني بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إسترداد أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بتنفيذ إزالة 73 حالة تعدي على مساحة 10 ألف و591 متر مباني، بمراكز «ههيا، كفر صقر، بلبيس، الابراهيمية»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أشار المحافظ إلى استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

المصرى اليوم

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