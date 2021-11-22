قرية منشأة فيصل تستقبل مبادرة «حياة كريمة»

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تستمر وزارة الثقافة برئاسة أ.د. إيناس عبدالدايم في مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة «حياة كريمة»، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، وذلك بقرى حياة كريمة التابعة لمركز اطسا بالفيوم«.

والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى من خلال إدارة الشباب والعمال، بالتعاون مع مديريات «الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومى للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان»، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجارى.

بدأت الفعاليات بقرية منشأة فيصل بإقامة مجموعة من الورش الفنية، تضمنت ورشة عجينة السيراميك للمدربة شيرين عفيفي، وورشة تعليم الرسم واكتشاف مواهب فيه للمدربة جيهان مبروك، بجانب ورشة تشكيل بالورق للمدرب للمدرب خالد عبدالمجيد،

بالإضافة إلى ورشة تعليم أشكال من الخوص للمدربتين سلوي صابر وفتحية محمد رزق، كما أقيمت ورشة حكي بالعرائس والأراجوز للمدربة جيهان عبدالله، بجانب ورشة عمل شنط من الخيش للمدربة سمية فريد، بالإضافة لإقامة معرض كتب لاصدارات الهيئة،

وبالتوازي أقيمت محاضرة بعنوان «التربية الأخلاقية في ظل تحديات العصر» للدكتورة هناء صبري استاذ مساعد الفلسفة المعاصرة بكلية الآداب جامعة الفيوم، حيث أكدت على أن التنشئة الإجتماعية تهدف إلى اكساب الطفل فالمراهق فالراشد فالشيخ مجموعة من القيم والسلوكيات التي تساعده على ممارسة ادواره الإجتماعية في المجتمع،

واشارت إلى التحديات التي تتدخل في عملية التربية الأخلاقية للطفل الآن وهي وسائل الإعلام والسوشيال ميديا وجماعة الأصدقاء، ثم ألقت نبذة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، ودوره في مساعدة المرأة في تمكينها وإقامة مشروع صغير وتسويق المنتج،

وفي الوحدة المحلية بالقرية أقيمت مجموعة من العروض الفنية التف حولها أهالي القرية، حيث تم تقديم عرض مسرحي بعرائس الماريونيت، بجانب عرض آخر سمي بمسرح الشنطة، بالإضافة لعرض فنون شعبية أطفال قدموا استعراض العابنا الشعبية،

ثم عرض فنون شعبية حيث قدم الأطفال رقصة على موسيقى الضوء الشارد، ورقصة الصعيدي، وفي ختام الفقرة الفنية قدمت فرقة العرب البدوية بقصر ثقافة الفيوم أغاني بدوية من التراث البدوي.