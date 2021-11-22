صفاء أبو السعود: سهير البابلي موهبة استثنائية لن يمحيها الزمن

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود، الفنانة الكبيرة سهير البابلي، إذ كتبت: «سهير رحلت وتركت تاريخ فني كبير وكانت وستظل من أهم وأشهر نجمات المسرح المصري خلال نصف القرن الأخير، كان لها سحر خاص وموهة متفردة وعفوية شديدة، طريقها لامتلاك القلوب والعقول من المحيط للخليج، استطاعت بكل جدارة أن تحفر لنفسها اسما من نور، وتركت علامات بارزة وأضافت قيمة حقيقية لكل فكرة آمنت بها».

وأضافت: «سهير البابلي موهبة استثنائية لن يمحيها الزمن، عبقرية لا تقدر بثمن، ستظل خالدة بأعمالها في قلب وعقل الجمهور، ستظل حاضرة بيننا فرحة، ونور، فمثلها ابدا لا يغيب، لأن الغياب حتما سيعجز أمام كل هذا التاريخ، وسيخجل أمام كل هذا الحضور، خالص عزائي لأسرتها وكل الجمهور في العالم العربي».

نشر الفنان بيومي فؤاد صورة جديدة للفنانة الراحلة سهير البابلي