ارتفاع في درجات الحرارة.. «الأرصاد» توجه نصائح مهمة للمواطنين (التفاصيل)

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وجّه الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح مهمة للمواطنين للتعامل مع حالة الطقس خلال الأيام الجارية، مؤكدًا أنها استقرت بشكل كبير على أغلب محافظات الجمهورية.

قال «شاهين» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «TEN»، الاثنين، إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بشكل ملحوظ خلال فترات الليل وفي الصباح الباكر، حيث تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 15 و17 درجة، بينما في وقت الظهيرة هناك فرص سطوع أشعة الشمس مما يجعل درجات الحرارة تتراوح بين 23 و24 درجة مئوية، لذلك يجب ارتداء الملابس الشتوية بشكل تدريجي.

وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لن يكون بشكل ملحوظ، لكن منعًا للشعور بالحرارة نتيجة حرارة الشمس، يمكن ارتداء الملابس الشتوية الخفيفة.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر وفي ساعات الليل، لذلك يجب القيادة بهدوء شديد على الطرق، وإذا كان سبب الخروج ليس ضروريًا يمكن تجنب الخروج خلال فترة تكون الشبورة، وكذلك يجب عبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم.