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المجموعة الصيدلانية للأورام تنظم مؤتمرها السنوي في الرياض

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بحضور نخبة من المتخصصين لاستعراض آخر المستجدات في علاجات الأورام

المجموعة الصيدلانية للأورام تنظم مؤتمرها السنوي في الرياض

عبدالله النحيط : أقامت المجموعة لصيدلة الأورام التابعة للجمعية السعودية للأورام مؤتمرها السنوي بالتعاون مع الجمعية العالمية لممارسي صيدلة الأورام في مدينة الرياض على مدار ثلاثة أيام بتاريخ ١٨-٢٠ نوفمبر ٢٠٢١.

ناقش المؤتمر أحدث التوصيات في علاجيات وأبحاث الأورام التي شارك في تقديمها نخبة من المتحدثين المحليين والعالميين والذي بلغ عددهم ٣٤ متحدثا.

وصرح الدكتور ماجد الشمراني، رئيس المجموعة السعودية لصيدلة الأورام بأن الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر الفريد من نوعه هو تطوير معلومات ومهارات ممارسي صيدلة الأورام بالمملكة العربية السعودية والتي سوف تنعكس بشكل كبير على جودة الرعاية الصيدلية المقدمة لمرضى الأورام "عافانا الله وإياهم" وتماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تطوير النظام الصحي بشكل عام.

وأعربت الدكتورة نورة الخضير، رئيسة المؤتمر والأستاذ المساعد في علاجات الأورام بجامعة الملك سعود عن امتنانها وفخرها برؤية ممارسي صيدلة الأورام في هذا الحدث النوعي والذي أتاح التعاون مع الجمعية العالمية لممارسي صيدلة الأورام، حيث تم توفير مواد علمية مدروسة على أيدي خبراء وبمشاركة متميزة من مملكتنا الغالية ومنطقة الخليج ودول العالم."

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عمرو خردلي، أن عدد المستفيدين من هذا المؤتمر قد تجاوز الألف ممارس صحي بين الحضور الفعلي والافتراضي. بالإضافة لمشاركة أكثر من 20 شركة دوائية وشركة مختصة في تجهيز غرف تحضير المحاليل الكيماوية وعدة أندية طلابية في المعرض المصاحب، كما تم على هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مع شركة آكسيوس تهدف الى تفعيل برامج مساعده المرضى العلاجية والوقوف على التحديات التي تواجه مرضى الأورام.

المجموعة الصيدلانية للأورام تنظم مؤتمرها السنوي في الرياض

المجموعة الصيدلانية للأورام تنظم مؤتمرها السنوي في الرياض

المجموعة الصيدلانية للأورام تنظم مؤتمرها السنوي في الرياض

المجموعة الصيدلانية للأورام تنظم مؤتمرها السنوي في الرياض

المجموعة الصيدلانية للأورام تنظم مؤتمرها السنوي في الرياض

المجموعة الصيدلانية للأورام تنظم مؤتمرها السنوي في الرياض

المجموعة الصيدلانية للأورام تنظم مؤتمرها السنوي في الرياض

المجموعة الصيدلانية للأورام تنظم مؤتمرها السنوي في الرياض

المجموعة الصيدلانية للأورام تنظم مؤتمرها السنوي في الرياض

المجموعة الصيدلانية للأورام تنظم مؤتمرها السنوي في الرياض

المجموعة الصيدلانية للأورام تنظم مؤتمرها السنوي في الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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