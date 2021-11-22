جدل في «الشيوخ» حول تحديد سن المعاش في المادة الثانية من «حقوق المسنين»

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وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على البند الأول من المادة الثانية من مشروع قانون حماية حقوق المسنين، الذي يحدد تعريف المسن، بعد الموافقة على تعديل مقدم من النائب احمد أبوهشيمة .

وتنص المادة على أن المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة وستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

واقترح «أبوهشيمة إضافة (ال) التعريف لكلمة ستين ليكون النص الخامسة والستين، وهو التعديل الذي وافق عليه المجلس، ليكون النص بعد التعديل «المسن: كل مصري بلغ سن الخامسة والستين، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون».

واعترض النائب بهاء أبوشقة وكيل المجلس قائلا: «اعترض على تحديد السن بـ 65، لانه يتعارض مع المادة الأولى من مواد الإصدار الذي حدد السن للمسنين المصريين والأجانب المقيمين إقامة قانونية بالسن المحددة للإحالة للمعاش وفقًا لقوانين الدول.

وأضاف أبوشقة :الإحالة للمعاش وفقًا للقوانين المصرية مختلفة، في القضاء 70 سنة والموظف 60 سنة، ولابد من نص موحد إما كله 65 أو السن يحدد وفق المعاش.

وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ قائلا، أن ضبط الصياغة في مادة الإصدار تزيل التناقض ورفع الفاصلة والواو تضبط هذه المسألة«، مشيرًا إلى ضرورة ضبط المادة الأولى من مواد الإصدار التي تنص على أن يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المسنين المصريين والمسنين الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل وذلك دون الإخلال بأي حقوق أو مزايا أخرى مقررة للمسنين في أي قانون أخر.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط العاملة بالمثل.

وقال النائب طارق عبدالعزيز إن النص يتضمن تمييز بين المواطن المصري والأجنبي، وعلق رئيس المجلس قائلا: «فلسفة التشريع من أعلى ما يمكن أن تتناوله التشريعات في العالم أجمع، لا أتوقف عند الوطني فقط بل أمتد للأجانب المقيمين، ليس هناك تمييز لكن مراعاة تشريعات تنظم أحوالهم عندما أعطي له هذا الحق أو الميزة لابد أن يكون بالنظر لما يتمتع به في تشريعه الوطني.