إنشاء حمام سباحة في مركز شباب بطا في القليوبية (صور)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مشروع إنشاء حمام سباحة مركز شباب بطا التابع لإدارة شباب بنها.

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة إن حمام السباحة يتم إنشاءه بنظام حق الإنتفاع وذلك لزيادة فرص ممارسة النشاط وتحقيق معدلات إستفادة اكبر للمركز وتقديم خدمات رياضية لرواد مركز شباب بطا.

وأضاف أن محافظة القليوبية تميزت في نظام الطرح الإستثماري بالهيئات الرياضية والشبابية حيث وصل عدد المشروعات الإستثمارية إلى 75 مشروع استثماري تنوع بين حمامات السباحة وقاعات الأفراح والملاعب خماسي وسباعي.

وأكد الانتهاء من إنشاء الملعب الخماسي المنجل بمركز شباب العبادلة التابع لإدارة شباب طوخ وتم تسليم الملعب لمتابعة النشاط.

وتم تنفيذ الملعب من خلال شركة المدن التابع لوزارة الشباب والرياضة وتم استأنف ممارسة النشاط فيه بقواعد تحافظ على العمر الزمني للملعب، مع المتابعة المستمرة في إحلال أي قطعة من النجيلة في حالة تلفها.

مشروع إنشاء حمام سباحة مركز شباب بطا