«خفير السكة» يُنقذ القطارات في أزمة الأمطار (التفاصيل)

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كثفت السكة الحديد، عمليات الصيانة العاجلة لـ«فلنكات وربط المسامير»، على خطوط القطارات وفى مقدمتها الوجه البحري، وذلك بسبب تأثر بعضها في عدد من الأماكن.

ولحماية السكك الحديد من الأمطار، انتشر خفراء الشاكوس على مستوى جميع المناطق للتفتيش على جميع المفاتيح التي تربط الفلنكات بالقضبان، والتأكد من سلامتها وعدم تعرضها للأضرار بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد يوميّ السبت والأحد الماضيين.

في الوقت الذي شهدت محطة مصر برمسيس حالة من الارتباك الشديد في التشغيل بسبب تأخير قطارات، إذ تراوح متوسط تأخير القطار الواحد ما بين 3-4 ساعات عن زمن الرحلة المدرجة في جدول الشغيل.

وقال مصادر مطلعة، إن حركة القطارات بمحطة مصر تعاني من الارتباك في مواعيد قيام القطارات والوصول منذ يوم السبت الماضى.

وأضافت أن الأحد شهد ذروة التأخيرات، وكان في مقدمتها قطار 2012 الـ vip مقرر قيامه الساعة 5.30 عصرًا لم يتحرك حتى الساعة الثامنه مساءً، وقطار الإسكندريه 926 الـ vip مقرر قيامه 7 مساءً تحرك الساعه 9 مساءً.

وأوضحت المصادر، أن السكة الحديد أرجعت السبب إلى الأمطار الشديدة التي أثرت على خطوط السكة، حيث إعتمدت في مناطق كثيرة على التشغيل اليدوى بين المحطات بدلا من نظام الإشارات الحديدث الذي لم يكتمل بعد.

وأوضحت أنه من المنتظر أن تبدء المواعيد في الإنتظام، اعتبارًا من اليوم الإثنين، خاصة بعد التأكد من جميع الخطوط وخلوها من أي آثار للأمطار قد تؤثر على أمن وسلامة حركة القطارات.