«الأعلى للإعلام»: تطوير آلية سريعة لتلقي الشكاوى الخاصة بحقوق الطفل

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قال المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، أنه تم عقد حلقات نقاشية مع أطراف محددة، لمعرفة القواعد القانونية الحاكمة لدعم حقوق الطفل في الإعلام مشيرا إلى أن مدونة السلوك الاعلامى للأطفال والأسر تنقسم إلى جزئين هما جزء ملزم وجزء استرشادي وتتبني سياسة داخلية تتضمن الحد الأدني لحقوق الطفل.

أضاف فوزى أن هناك عدد من الأطراف الحكومية التي ترتبط بشكل مباشر بمدونة السلوك التي يعمل عليها المجلس الأعلي للاعلام منها جهاز حماية المستهلك وهو جهاز فاعل وله دور، وكذلك نقابتي الصحفيين والاعلاميين والمجلس القومي للأمومة والطفولة وكذلك وزارة الداخلية وكلما كانت اليات التواصل بين الاطرف الحكومية سريعة وفعالة كلما استطعنا مواجهة السلوك غير المرغوب فيه.

وأوضح أمين المجلس الأعلي للاعلام، أن المجلس سيطور آلية سريعة لتلقي الشكاوى ومناقشتها داخل المجلس، مشيرا إلى أن كثير من القضايا تبدأ بشكوى ومن هنا يتم دراستها والتعامل معها كما ينبغي.