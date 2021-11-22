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قال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر، إن نجاح مبادرة حياة كريمة في تنفيذ عدد من المشروعات الصغير للمواطنين بقري المشروع، ستنقل مصر نقلة حضارية كبيرة من خلال تحسين الحياة المعيشية

وأضاف رئيس حزب نداء مصر، أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، هي كلمة السر في تنمية الاقتصاد، ومن شأنها توفير الملايين من فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وإنعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، من خلال زيادة التصدير.

وتابع: «الرئيس وجه الحكومة بتلبية احتياجات الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات وأنشطة تجارية صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة في المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية من خلال حزم تمويلية متنوعة تتوافق مع كافة الطلبات والرغبات».

وأشار «زيدان» إلى أن هناك الكثير من التجارب الدولية، شهدت طفرة اقتصادية كبير نتيجة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، فالمشروعات الصغيرة في أمريكا تمثل 97% من إجمالي المشروعات، وفي كندا تساهم في توفير 33% وفي اليابان 55.7% والفلبين 74% وإندونيسيا 88% وكوريا الجنوبية 35%، وكل هذه تجارب على الحكومة المصرية دراستها والاستفادة منها .

وذكر الدكتور طارق زيدان، أن مشروعات حياة كريمة سوف يكون لها الأثر الكبير في تراجع نسبة الفقر والبطالة في مصر، حيث وفر المشروع نحو 23 ألف فرصة عمل في 8 أشهر داخل قرى مبادرة حياة كريمة.