عودة طلاب المدارس في كفرالشيخ بعد تحسن حالة الطقس

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استقبلت مدارس التعليم العام والمعاهد الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ الطلاب، اليوم الاثنين، لتحسن حالة الطقس بعد قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتعطيل الدراسة لمدة يومي السبت والأحد، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على صحة الطلاب.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمتابعة المدارس.

وتفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من المدارس منها مدرسة التعاون تعليم أساسي التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ، واستمع لشرح المعلمين والفصول، وتابع إجراء التجارب بالمعامل، وناقش الطلاب فيما درسوه من موضوعات للتعرف على مستواهم التعلمي، مؤكدًا على منع العقاب البدني والاهتمام بنظافة المدرسة، وتكثيف المتابعات من قبل التوجيهات الفنية للمدرسة، منشيداً بحضور طلاب الصف الثالث الإعدادي.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على انتظام العملية التعليمية بالمدارس، مشيرًا إلى أنه وجه لجان لمتابعة المدارس والتأكد من خلو أفنية المدارس من مياه الأمطار، بالإضافة لنظافة الفصول ودورات المياه، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.