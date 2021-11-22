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نظمت مكتبة مصر العامة وإدارة الأمومة والطفولة بمحافظة المنيا، بالتعاون مع منطقتا المنيا الأزهرية والوعظ، ندوة تثقيفية توعوبة عن «المواطنة وأركان الوطن» إعلاءً لقيم المواطنة الفعالة بين أبناء الوطن الواحد وبناء وطن قوي الأركان ومتماسك ونبذ التعصب والتشدد الفكري والديني.

واستهدفت الندوة جمعٌ من طلاب وطالبات المدارس العامة بالمرحلة الابتدائية ،ولفيف من العاملين بمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية بالمحافظة للتعريف بمفهوم المواطنة والعلاقة بينها وبين مفهوم الوطن وتوضيح مكوناته المتمثلة في الأرض والشعب والسلطة الحاكمة.

استُهلت الندوة بإلقاء الدكتورة أمل عليوة، مدير المكتبة، كلمة الافتتاحية والتي رحبت خلالها بالسادة الحضور ثم كلمة عن أواصر العلاقة بين المكتبة العامة والمؤسسة الأزهرية منذ سنواتٍ عديدة.

وتحدث الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية بالمحافظة، عن معنى كلمة الوطن من منظور الشريعة الإسلامية وكيف أن قيم المواطنة جزء لا يتجزأ من القيم الإسلامية.

وأشار «طلب» الانتباه إلى أن أهمية المواطنة بالنسبة للأفراد والجماعات ترجع إلى أسباب عدة من بينها، كونها وسيلة هامة لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة بما يتوائم مع رؤية قيادتنا الحكيمة لمصرنا الحبيبة 2030، وتقوية الروابط الإيجابية بين المسلمين وبين أفراد المجتمع بشكل عام، لأن المواطنة من شأنها أن تُساعد على خلق بيئة اجتماعية خالية من الصراعات والنزاع والخلاف والأنانية، وحفظ حقوق كل مواطن وضمان أداء واجباته تجاه الدولة؛ حيث أن المواطن الذي يشعر بوجوده داخل المجتمع ويشعر باهتمام الدولة أيضًا بالحفاظ على حقوقه يجعله يحيا حياة امنة مستقرة ويعزز من درجة الثقة بين المواطن وبين حكومة الدولة، وعند النظر نظرة متمعنة ثاقبة إلى الأوطان التي تُرثي مبادي وقيم المواطنة؛ سوف نجد أنها من أنجح الدول على مر التاريخ وعلى كافة الأصعدة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك الدولة الإسلامية في عهد رسول الله – صل الله عليه وسلم – والخلفاء الراشدين من بعده.

وفي ختام الندوة ألقت الدكتورة أمال مهيب، مدرب معتمد لدى الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمنيا، المزيد من الضوء حول مفهوم المواطنة، واصفة مكوناتها بأنها من عناصر قوة الدولة (الصلبة، الناعمة، الافتراضية)، وكيف تساهم تلك العناصر في تحديد وضعية الدولة في النظام الدولي، ثم تم التعريف بمجموعة الحقوق التي تشملها المواطنة ومنها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، والإشارة إلى المواثيق الدولية في هذا الخصوص، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين.

وقالت فاطمة الزهراء على، مدير إدارة الأمومة والطفولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بأن للوطن في أعناق أبنائه أمانة يجب أن يدافعوا عنه بكل ما أوتوا من قوة وبأس وواجب كل إنسان أن يحافظ على أمنه وسلامته، وشرع الجهاد في سبيل الله دفاعا عن الدين والوطن والأرض والعرض لذلك فإن الشريعة الإسلامية كرست في منظومتها الفكرية والثقافية والعقدية مفهوم تعلق الإنسان بوطنه وبأرضه والإسلام دين الفطرة جاء ليتمّم مكارم الأخلاق، ومن ذلك حبّ الأوطان والدفاع عنها وعن قدسيّتها وجغرافيّتها وحدودها ومقدّساتها وعرضها وسُكّانها.