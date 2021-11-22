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كشف الدكتور مصطفى المحمدي استشاري أمراض الباطنة وخبير الأمصال واللقاحات، الحقائق المتعلقة بالجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، موضحًا ما إذا كانت ضرورية لجميع الفئات أم لا.

قال «المحمدي» خلال تصريحات تلفزيونية، لقناة «TEN»، الاثنين، إن المعلومات المتاحة فيما يتعلق بالجرعة الثالثة هو أنها جرعة تعزيزية، حيث أشارت بعض الدراسات التي تم إجراؤها على الأشخاص الذين تلقوا التطعيم إلى أن الاستجابة المناعية المحققة بفعل اللقاح تقل مع مرور الوقت بما يؤثر على قدرة اللقاح على تحقيق الحماية المطلوبة.

أضاف: «لذلك أوصت تلك الدراسات بإعطاء جرعة ثالثة لبعض الفئات وليست جميعها، وتشمل تلك الفئات كبار السن من أعمار 65 سنة وأكثر، ثم كبار السن الأقل من 65 سنة ولكن تعاني من ظروف صحية قد تؤثر على كفاءة جهاز المناعة مما يستلزم تعزيز المناعة التي تكونت نتيجة اللقاح».

وأكد استشاري أمراض الباطنة على ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الوقائية ضد الفيروس، كما نصح بتلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية للتقليل من العبء المرضي الذي يتعرض له الشخص المعرض للأنفلونزا والكورونا معًا.