«الأعلى للإعلام» و«اليونيسيف» يعقدان مائدة مستديرة حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة حوارية، اليوم الاثنين، وأخرى ستعقد غدًا الثلاثاء، في أحد فنادق القاهرة الكبرى، تم خلالهما تنظيم مائدة مستديرة مع قيادات الإعلام والشركاء الحكوميين ذوي الصلة حول حقوق الطفل ودور وتأثير الإعلام، وتستهدف التنسيق بين القيادات الإعلامية والأجهزة الرقابية ذات الاختصاص لتفعيل مدونة السلوك للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بتناول قضايا الطفل والأسرة، والاستعانة بالدليل التوجيهي لحماية حقوق الطفل في الإعلام، ليكون الإطار العام الموجه للسياسات الإعلامية والرقابية في إطار تشاركي تتكامل فيه كافة الأدوار والاختصاصات نحو تطوير منظومة إعلامية ومناخ داعم للأسر المصرية يستهدف تمكين الأطفال والنشء.

وشملت المائدة التشاور مع المؤسسات العاملة في مجالات الإنتاج الدرامي والإعلان والشركاء من القطاع الخاص حول دور صناعة الإعلام في تشكيل ثقافة ووعي مجتمعي يدعم الأسر المصرية ويلعب دورًا في تمكين الأطفال والنشء، وأهمية أن يتوافق المنتج الإعلامي مع الاتفاقات الدولية والقوانين الوطنية نحو تطوير نهج لحماية حقوق الطفل ودعم بناء الإنسان.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر، إطلاق مبادرة للطفل، والعمل عليها إعلاميًا، وإنه سيتم العمل على حملة إعلامية كبيرة، تصل للمدارس بالتنسيق مع الجهات المسئولة، ومن الممكن أن يتم إنتاج أعمال وبرامج سينمائية وإعلامية، وضرورة الاهتمام بالطفل وقضاياه لأنه بعد سنوات قد يرتدي هذا الطفل البدلة العسكرية للدفاع عن وطنه لذلك يجب زرع الوطنية وحب الوطن داخل كل الأطفال.

وفي هذا الإطار، يعمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالشراكة مع مؤسسة اليونيسيف، على قضايا الطفل والتماس مع القانون وكيفية التناول الإعلامي لقضايا الطفل، بهدف العمل على تصحيح الرسالة والمضمون الإعلامي، وتمكين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية في تناول قضايا الطفل وحقوقه وفقًا لتناولها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وكذلك رفع الوعي المجتمعي للأطفال وأسرهم من خلال الإعلام لتجنب وقوع أبنائهم في مخالفة القانون ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الأطفال.

وفي بداية المائدة، رحب الكاتب الصحفي كرم جبر بالحضور، وأضاف أنه يأتي لقاؤنا اليوم استمرارا للتعاون المثمر مع منظمة اليونيسيف حول حقوق الطفل الأساسية في القانون، وكيفية التناول الإعلامي لها، ونحن اليوم نستكمل في حوار مفتوح بحضور الشركاء الحكوميين وكوكبة من الزملاء الإعلاميين والصحفيين النقاش حول تفعيل مدونة السلوك الإعلامي للطفل، للوصول إلى إعلام أمن للطفل.

وأضاف أنه يتزامن لقاؤنا مع احتفال العالم بيوم الطفل، فمنذ يومين احتفلت مصر مع دول العالم باليوم العالمي للطفولة وهو يوافق تاريخ التوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في 20 نوفمبر عام 1989 من قبل 192 دولة وكانت مصر من أوائل الموقعين عليها، ولا شك أن الإعلام أصبح يلعب دورا مؤثرًا في حياة المجتمعات ويسهم بفاعلية في عملية تشكيل وعي الأفراد بفضل التطور الرهيب للوسائل التكنولوجية ومواقع التواصل الاجتماعي، فهو اليوم محور لثقافة الكبار ورافد مهم جدًا لتنشئة الصغار.

وأوضح أنه تعد مرحلة الطفولة من أهم مراحل حياة الإنسان، إذ تمثل هذه المرحلة الأساس التي تقوم عليها باقي مراحل الحياة؛ حيث تتشكل فيها ملامح شخصية الفرد، لذا تحرص المجتمعات على أن توليها العناية والاهتمام اللازم لبناء شخصيتهم في سن مبكرة.

وفي هذا الإطار يعمل المجلس بالشراكة مع منظمة يونيسف، لإعداد استراتيجية إعلامية متكاملة تتضمن أهدافا واضحة للعمل الإعلامي تساعد على بناء الإنسان من جميع جوانب الحياة المختلفة من خلال تطوير المضمون والمحتوي بحيث يعتمد على تقديم القيم الإيجابية والأخلاقية في المجتمع مع التركيز على تعميق احترام الآخر وثقافة الحوار كأسس أصيلة للقيم الانسانية واحترام حقوق الانسان، مع التأكيد على أهمية التطوير التقني والبصري بوسائل الإعلام، للوصول إلى إعلام أمن للطفل يحترم ثقافته وينمي هويته وروحه الوطنية،

وقال إن الاهتمام بالطفل وقضاياه قضية هامة جدا لأنه بعد سنوات قد يرتدي هذا الطفل البدلة العسكرية للدفاع عن وطنه لذلك يجب زرع الوطنية وحب الوطن داخل كل الأطفال، وأضاف أننا ونحن نتناقش ونتحاور حول بناء شخصية الأطفال رجال الغد، يجب أن ننبه إلى أهمية الكتابة والتأليف لهذه الشريحة الهامة وتقديم محتوى يسهم في بناء شخصيتهم ويعزز قيم الانتماء والولاء للوطن، وعلينا الاهتمام بإنتاج برامج سينمائية وإعلامية وأفلام كرتونية تعمق الثقافة والوعي لدى الأطفال بعيدا عن الأعمال الأجنبية التي تؤثر على القيم والمعتقدات لديهم.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الشراكة مع منظمة اليونيسيف بهدف العمل على تصحيح الرسالة والمضمون الإعلامي، وتمكين الإعلاميين وتعريفهم بمفاهيم حقوق الطفل الأساسية، ودعم جهود الدولة في حماية حقوق الأطفال

و قال المستشار هشام جعفر، المحامي العام الأول بمكتب النائب العام: النيابة العامة تهتم بالطفل المجني عليه والمتهم والشاهد، لأنه الطرف الأضعف في منظومة العدالة، حتى نصل للطفل اينما كان سواء في دور الرعاية أو وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.

وأشار: نقدر دور الإعلام القوي في تشكيل شخصية الطفل، ونعول عليه لدعمنا في الحفاظ على حقوق الطفل.

و أشادت ألفة طنطاوي، ممثل اليونسيف في القاهرة، بدعم المجلس الأعلى للإعلام لحقوق الطفل، مؤكدة أن مبادرة تعزيز السياسيات لدعم حقوق الطفل، يدعمها المجلس الأعلى للإعلام مع المجلس القومي الأمومة والطفولة.

وأكدت أن الإعلام له تأثير كبير لضمان حقوق الطفل حتى يكون كامل الأهلية وقادر على التعبير، وأنه لا بد من وجود معايير لضمان قيام الإعلام بدوره.

الاعلي للاعلام واليونيسيف يعقدان مائدة مستديرة حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل للوصول إلى إعلام أمن للطفل

الاعلي للاعلام واليونيسيف يعقدان مائدة مستديرة حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل للوصول إلى إعلام أمن للطفل

الاعلي للاعلام واليونيسيف يعقدان مائدة مستديرة حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل للوصول إلى إعلام أمن للطفل

الاعلي للاعلام واليونيسيف يعقدان مائدة مستديرة حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل للوصول إلى إعلام أمن للطفل

الاعلي للاعلام واليونيسيف يعقدان مائدة مستديرة حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل للوصول إلى إعلام أمن للطفل

الاعلي للاعلام واليونيسيف يعقدان مائدة مستديرة حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل للوصول إلى إعلام أمن للطفل

الاعلي للاعلام واليونيسيف يعقدان مائدة مستديرة حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل للوصول إلى إعلام أمن للطفل

الاعلي للاعلام واليونيسيف يعقدان مائدة مستديرة حول مدونة السلوك الإعلامي للطفل للوصول إلى إعلام أمن للطفل

بينما قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، «نحن اما مسؤولية تجاه الاطفال وبناء عليه يجب ان نعلم قبل ان نحاسب، هذا التعليم لا ياتي إلا من خلال الاعلام ويجب ان تكون هناك سياسات تؤكد على هذا التعلم في تلك النبتة الطيبة من خلال استراتجية لتعليم الاطفال المبادئ والاخلاقيات ثم بعد ذلك ناتي للمحاسبة».

وواصل سعدة: الاعلام يلعب دورا بارزا يبذلها المجلس مع اليونيسيف لتكون هناك خارطة طريق حقوق الاطفال نؤيد تلك. المساعي تجاه التعامل الامثل مع الاطفال.

من جانبه قال المستشار على موسى، عضو مكتب حقوق الطفل بوزارة العدل، إن قطاع حقوق الانسان في الوزارة يضم ادارة الحماية القانونية للطفل ليحصل على حقوقه المنشودة في الدستور والقانون.

وقال صالح الصالحي وكيل المجلس الاعلي للاعلام، إن الاهتمام بمدونة السلوك الاعلامي للطفل اخذ وقت وجهد كبير من المجلس الاعلي للاعلام، ان المجلس اصدر مدونة لحقوق الطفل اعلاميا، بعد الاطلاع على العديد من المدونات السلوك على مستوي العالم، والاعلام يلعب دور كبير في قاطرة الوعي في المجتمع، واذا كان هناك مسئولية في على الأسرة، لكن هناك مسئولية كبيرة على الاعلام، والهدف هو ان يستطيع ان يواجهة الطفل كل ما يدور حوله من خلال اعلام امن على الطفل.