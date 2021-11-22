فصل الكهرباء عن المعاهد بسبب الأمطار.. رئيس «الإسكندرية الأزهرية» يتابع تداعيات الطقس السيئ (صور)

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أجرى الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، جولة ميدانية الاثنين، شملت أسطح مبانى ديوان المنطقة؛ للتأكد من عدم وجود تجمع لمياه الأمطار عليها، والتى تأتى تزامناً مع الأمطار الغزيرة التي هطلت على الإسكندرية تزامنا مع نوة المكنسة، وكذا الحرص على سلامة المباني.

وأكد على تسليك كافة مصارف المياه التي تصرف عليها مياه الأسطح بكافة مباني المعاهد الأزهرية المنتشرة في المحافظة.

وشدد خلال الجولة التي رافقه خلالها محمود جمال مدير إدارة الأمن، وأحمد يوسف مسؤول الأجازات، على ضرورة فصل التيار الكهربائي بجميع المعاهد حرصًا على أرواح الطلاب والعاملين بها، وحتى لا يحدث ماس كهربائي بها بسبب كثرة هطول الأمطار.

فصل الكهرباء عن المعاهد بسبب الأمطار .. رئيس "الإسكندرية الأزهرية" يتابع أسطح المباني للتأكد من تصريف المياه (صور)