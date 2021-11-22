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محافظ الإسكندرية يحذر المعلمين من الانصراف قبل مغادرة جميع الطلاب

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محافظ الإسكندرية يحذر المعلمين من الانصراف قبل مغادرة جميع الطلاب محافظ الإسكندرية يحذر المعلمين من الانصراف قبل مغادرة جميع الطلاب

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شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بعدم انصراف المعلمين في جميع المدارس إلا بعد الاطمئنان على مغادرة الطلاب المدارس عقب إنتهاء اليوم الدراسي.

وأضاف، أن أولياء الأمور لهم مطلق الحرية في اصطحاب أبنائهم قبل انتهاء اليوم الدراسي اليوم الاثنين فلا مانع نظرا للظروف المناخية السيئة وهطول الأمطار بغزارة.

وكان محافظ الإسكندرية قرر تعطيل الدراسة اليوم الاثنين بمدارس الفترة المسائية بالإسكندرية (طلاب ومعلمون )، وذلك نظراً للتغيرات المفاجئة في الأحوال الجوية وموجة الطقس غير المتوقعة، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الطقس غير المتوقعة والآثار السلبية الناجمة عنها.

المصرى اليوم

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