بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري

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يحل الأهلي ضيفًا ثقيلاً على غزل المحلة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بدوري الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022.
وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة عند الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة الموافق 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 7:30 بتوقيت أبوظبي، على استاد غزل المحلة.
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في حراسة المرمى: محمد الشناوي
في خط الدفاع: على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق
في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة
في خط الهجوم: بيرسي تاو ومحمد شريف ولوسي ميكيسوني
ويحتل الأهلي حالياً صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، فيما يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع وله 8 نقاط