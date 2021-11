«مرض ملوش كتالوج».. رحيل محاربتي السرطان سلمي الزرقا وأسماء مصطفي في يوم واحد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في يوم واحد، شهد المجتمع المصري، صباح الإثنين، حالتي وفاة لشخصيتين شهيرتين بمحاربة مرض السرطان بعد صراع طويل مع المرض كانتا فيه مثالا للتحدي والقوة والعظة في مواجهة تجربة حياتية كاملة، أسماء مصطفي الاعلامية، وسلمي الزرقا الباحثة ،سيدتان لا يجمعهم سوا محاربة مرض عضال قدمتا فيه نموذجا للتحدي والقوى.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء كبير لنعي الراحلتين أسماء وسلمي، وكتبت احدي صديقات «سلمي»على الصفحة التي خصصت كصدقة جارية على روحها: كانت دايما بتتكلم عن حب الحياة وضرورة الاستمتاع بكل لحظة وإننا مانسيبش دقيقة بدون ما نعيشها بالكامل لأنها مستحيل ترجع، سلمى عاشت عمرها تقولكم استمتعوا واتبسطوا وافرحوا من قلبكم.

أما أسماء «فكانت مصرة لآخر لحظة إنها تقاوم وإنها تكون أحسن وقدمت لينا درس في الأمل والإصرار والقوة والرغبة الحقيقة في الانتصار أسماء عاشت عمرها تعلمنا إزاي نكون أقوياء ومانستسلمش ولا نتراجع ولا نضعف ويكون عندنا أمل حتى في أحلك الظروف».

سلمي الزرقاء هي باحثة بالاكاديمية العربية أصيبت بمرض سرطان العظام منذ 2015، وبدأت رحلة علاج طويلة لمواجهة المرض وبعد شفائها بشكل تام عاد بشراسة السرطان الذي يهاجم «العظم» ليضطر الأطباء في هذه المرحلة إلى بتر ذراعها الأيمين بالكامل لحماية باقي الجسم من انتشار المرض، ولم تكن تلك سوي بداية مرحلة جديدة في حياة سلمي التي لم تستسلم لبتر يدها لتتعلم الكتابة باليد اليسري لتكمل دراستها في الاكاديمية العربية وكانت عبارتها الشهيرة «لأ.. أنا مش فاضية بلا سرطان بلا بتاع.. أخدت الماجستير، ومكملة عشان قريب جداً هاخد الدكتوراة كمان».

السند والدعم المعنوي لاقته «سلمى» ممن حولها بداية من اسرتها الصغيرة إلى خطيبها الذي تمسك بها أكثر بعد اصابتها بالمرض وحتي عقب بتر يديها، كان «رجل ولديه أصل»، واستمرت رحلة سلمي حتي كانت الانتكاسه عقب 10 شهور فقط من زرع نخاع العظم

الجمعه الماضية كانت آخر الكلمات التي كتبتها «سلمي» عبر صفحتها على فيس بوك التي تحولت إلى دفتر عزاء كبير عقب وفاتها، وكتبت الشهادتين وكلمة «أحبكم» مصحوبة بـ«ايموشن» قلب أحمر، وكتبت أيضًا«ادعولي ارجوكم Please pray for me I’m in a very critical case»

في أبريل الماضي أعلنت الإعلامية والمذيعه بقناة «cbc exta» أسماء مصطفي عن إصابتها بمرض السرطان وكتبت على صفحتها «انا بعتذر طول الفترة إلى فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عنى الحقيقة انى بقالى كام شهر مش عارفة ارد أو اكتب اقول ايه لمعظم الناس وده كان علشان امى وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص، انا حالى حال ناس غيرى كتير بيمروا بمعركة مع المرض اللعين الاسم صعب )cancer )معلش وانا منهم بحاول وبكافح وربنا كريم صحيح المشوار لسه طويل والشفا بايدين ربنا وحده وما علينا غير اننا ناخد بالاسباب ونرضى بقضاء الله ونساله اللطف فيه مش عايزة حد يزعل انا بس محتاجة الدعاء لانى مؤمنة انه بيغير القدر انا قطعت مسافة كويسة في رحلة العلاج الحمد لله ولسه في خطوات تانية ربنا يسهل في انتظار تحديد ميعاد العملية علشان كده عدم ظهورى هيطول رجاء تانى محدش يتضايق فضلا الدعاء«.

وحولت أسماء صفحتها إلى مجموعة حكايات عن رحلتها مع السرطان منها ما كتبته عن غرفة المستجدين في c1 وهو اسم وحدة الاورام التي تتلقي بها جرعات الكيماوي، والتي دائما تكون دوشه وهيصة «علشان المريض بيكون معاه ناس كتير من باب اطرق الحديد وهو سخن» لكن بعدها بقي ومع تكرار الجرعات واحتمال من تاني جرعة الصحاب والقرايب عددهم بيقل وتختفي الضحكة العالية، وأخرك تلاقي ابتسامه وياريت نوم في سكون علشات الوقت يعدي اللي هو اساسا بيعدي زي المحلول نقطه نقطة والكيل عينه عليه بيقول امتي هيخلص وامتي تكون آخر جرعة «.

وواصلت أسماء رحلتها مع المرض الذي وصفته باللعين في اكثر من بوست وكتبت «اسمحولى اقول حاجة وده كمان علشان المرضى إلى زى حالاتى محدش فيهم يحس باليأس أو اضعف الايمان أو الارادة، اولا هو ليه اسمه خبيث ولعين لانه باختصار ملوش كتلوج ثابت كلنا مش زى بعض ولا عندنا نفس المناعة ولا كل جسم بيتقبل العلاج زى الثانى، ولا عندنا نفس النوع ولا نفس المرحلة، في ناس بتكون رحلتهم مع المرض قصيرة وفى ناس زى حالاتى اطول مع شوية لخبطة«.

وتابعت: «بس ده مش معناه ان ايمانا بالله، وارادتنا مش قوية هو بس اختبارنا وابتلاءنا اصعب، ممكن واحد يتعالج بدون كيماوى وواحد تانى ياخد جرعة بسيطة زى ما كنت باخد الأول وكنت بنزل شغلى واشوف حياتى من غير ما حد يعرف لمدة ثلاث شهور ،وممكن حد ياخذ علاج اصعب يخليه مبيقدرش حتى يقوم من مكانه وده وضعى حاليا ولله الأمر».

وفى أكتوبر الماضي، تدهورت الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى وكانت آخر ما كتبته «السرطان ده طلع حكاية ورواية ومحطات واماكن بدون كتالوج حتى قوتك وحربك في المعركة طلعوا بردوا مش واحد هو لعنة فكل الاوقات بس حتى اختبارات المعركة طلعت بردوا بدون كتالوج، مش يعنى إلى بيحارب جوه الميدان غير إلى في وش المعركة غير إلى واقف على الحدود. سبحان الله له في ذلك حكم، امال مين يتعلم من مين ونقيس تجاربنا ازاى ونفيد بعض ازاى، مفيش كتالوج انت ورزقك انت واختبارك وربنا عارف صبر وقوة كل واحد علشان كده محدش مقياس لحد«.