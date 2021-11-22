  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"حقوق الإنسان" تناقش حماية الطفل في العالم الافتراضي

Print
"حقوق الإنسان" تناقش حماية الطفل في العالم الافتراضي "حقوق الإنسان" تناقش حماية الطفل في العالم الافتراضي
بحثت منع استغلاله تجاريًّا عبر الإعلانات في منصات التواصل

نظّمت هيئة حقوق الإنسان اليوم، في مقرها بالرياض، حلقة نقاش بعنوان "حماية خصوصية الطفل في العالم الافتراضي"؛ بهدف مناقشة الأنظمة والتشريعات فيما يخص حق حماية خصوصية الطفل ومنع استغلاله تجاريًّا عبر الإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي في التكسب المادي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحضور نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الخيال.

وتناولت الحلقة التي تَحدث فيها عدد من المختصين، الأنظمةَ والتشريعات وخصوصية الطفل، والتأثيرات السلبية لانتهاك الخصوصية على شخصيته ونفسيته، والرقابة الأسرية لحماية خصوصية الطفل، ودور مؤسسات المجتمع المدني في ذلك، ومخاطر استغلال الأطفال في الكسب المادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، ودور نظام الجرائم الإلكترونية في حماية خصوصية الطفل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار