ضبط عاطل بالغردقة بحوزته 25 كيلو من البانجو المخدر

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل وبحوزته 25 كيلو من نبات البانجو المخدر، وذلك أثناء تواجده في بمنطقة مبارك 8 بمدينة الغردقة وتحرر محضر بالواقعة وتم احالة الواقعة للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وكشفت التحقيقات تمكن العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، من ضبط عاطل بحوزته 25 كليو من نبات البانجو المخدر وعدد 2 هاتف محمول ومبلغ مالي 700 جنيه، وسيارة هيونداي، أثناء تواجده بمنطقة مبارك 8 بالغردقة.

واعترف المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.