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شباب طائرة الأهلي يواجه الشمس في نهائي بطولة منطقة القاهرة

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شباب طائرة الأهلي يواجه الشمس في نهائي بطولة منطقة القاهرة شباب طائرة الأهلي يواجه الشمس في نهائي بطولة منطقة القاهرة

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يخوض فريق الشباب لكرة الطائرة بالنادي الأهلي «١٩ سنة» مباراة مهمة اليوم الاثنين، عندما يواجه فريق الشمس في اللقاء الذي يجمع الفريقين بختام منافسات بطولة منطقة القاهرة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة رقم ٣ بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.

وحرص حسام شعراوي مدرب فريق شباب النادي الأهلي لكرة الطائرة على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للظهور بشكل مميز من أجل الفوز باللقب.
ويعقد الجهاز الفني محاضرة للاعبي الفريق قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المكلف بها كل لاعب لحسم البطولة.

من ناحية أخرى، تنتظر إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي رد الاتحاد المصري لكرة اليد، لتحديد موعد مباراة فريق اليد سيدات بالنادى مع الترسانة، ضمن منافسات بطولة الدوري التي تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان فريق سيدات يد الأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق مركز شباب ششت الأنعام، بنتيجة 74-7، ضمن منافسات بطولة الدوري.

المصرى اليوم

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