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وجه الدكتور بهجت فهمي مليكه، 69 سنة، طبيب بشري، استشاري الباطنة والقلب، ورئيس قسم الباطنة والقلب بمستشفي العدوه في المنيا سابقا، رسالة للأطباء، طالبهم خلالها بالرحمة بالمرضي، ومراعاة الظروف الحالية التي يمر بها المواطنين، قائلا «الرحمة بالمرضي وبردة ها تأكلوا عيش ... وكمان عشان ربنا يبارك فيكم ..». مؤكدا ان مهنة الطب رسالة سامية وليست تجارة.

الدكتور بهجت مليكه ، طبيب غلابة المنيا

وقال «بهجت» في تصريحات ل «المصري اليوم» المريض وأسرته يحتاجون التعامل معهم بالرحمة، وإبعادهم عن القلق والتوتر، ورعايتهم. حيث أسعار الأدوية والإشاعات، والتحاليل مرتفعة الأسعار .

وأضاف «بهجت»، فضلت فتح منزلة عيادة، بدلا من فتح عيادة خاصة فخمة وكبيرة، تتناسب مع خبرة في مجال تخصصه، كطبيب باطنه وقلب، حتى أتمكن من رعاية الفقراء باجر رمزي، تقديم أدوية للبعض، بدلا من التربح. مؤكدا أن الرحمة لازم تكون رسالة الطبيب لان الطب رسالة، لكوننا كأطباء نتعامل مع البشر الذين يحتاجون الرحمة والرعاية .

وكشف «بهجت» عن رفضه العمل في العديد من المستشفيات الخاصة، باجر كبير جدا، وفضل العمل بعيادة خاصة داخل منزلة الذي ورثة عن والدة، حتى يتمكن من تحديد قيمة الكشف، وإعفاء بعض الفقراء من الكشف وثمن الأدوية، وحتى اكتب الأدوية المطلوبة فقط دون مغالاة .

وأشاد «بهجت» بقيام بعض الأطباء برعاية المرضي، ما دفع أجهزة الإعلام من منحهم لقب أطباء الفقراء، وهم أصحاب رسالة، يحافظون على رسالة الطب والأطباء، في رعاية مرضاهم دون النظر إلى عائد مادي .

يتردد على عيادة الدكتور بهجت، العديد من المرضي من مراكز محافظتي المنيا، وبني سويف، لخبرة في مجال تخصصه، وتخفيض قيمة الكشف إلى 20 جنيها .

يذكر ان الدكتور بهجت فهمي مليكه، من مواليد 8 مايو 1952، وقد تخرج من كلية الطب عام 1977، وحصل على ماجستير الباطنة عام 1989، ودبلومه القلب عام 1991، وقد عمل في العديد من المواقع القيادية حتى أصبح استشاري باطنه وقلب، ورئيس قسم الباطنة والقلب بمستشفي العدوه المركزي سابقا، ورفض الزواج لرعاية والدته حتى وافتها المنية .