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اشتعلت الأجواء بشدة في الساعات الماضية داخل الدوري الفرنسي والشارع الكروي في فرنسا بعد الأحداث الغريبة والمرفوضة التي شهدتها مباراة فريق مارسيليا أمس أمام نظيره ليوم في بطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم ليجا 1.

وتوقفت المباراة منذ الدقيقة الخامسة بعدما تعرض نجم فريق مارسيليا ومنتخب فرنسا ديميتري باييه للاعتداء من قبل جماهير مارسيليا، حيث كان اللاعب يستعد لتنفيذ ركلة ركنية فألقى واحد من الجماهير من المدرجات زجاجة مياه اصطدمت برأسه، وسقط أرضًا وبعدها طلب حكم المباراة رودي باكيه من الفريقين العودة لغرف الملابس.

ديميتري باييه

وبعد مشاورات بين الحكم ومسؤولي اللعبة في فرنسا قررت رابطة الدوري الفرنسي إلغاء مباراة ليون أمام ضيفه مارسيليا على ملعب جرومبا بعدما توقفت لنحو ساعتين بسبب أعمال شغب من الجمهور.

ديميتري باييه

ورأى الحكم رودي باكيه أن شروط السلامة لم تتحقق، وفضل إلغاء المباراة، فيما كشفت تقارير فرنسية اليوم الاثنين عن عقوبات مشددة مرتقبة على نادي ليون صاحب الأرض.

الجدير بالذكر أن مارسيليا يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 23 نقطة، بينما يقبع ليون في المركز التاسع برصيد 19 نقطة.