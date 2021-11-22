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يغادر منتخب مصر كرة القدم متوجها الى قطر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب الفراعنة السبت المقبل إلى قطر لخوض منافسات كأس العرب.

وتنطلق بطولة كأس العرب، في الـ30 من نوفمبر الجاري وتستمر حتي الـ18 ديسمبر المقبل بمشاركة 16 منتخبا، مقسمة على أربع مجموعات، وهي كالتالي..

حيث قرر كيروش السفر الى قطر يوم السبت المقبل، وتحديد عقب انتهاء مباريات الجولة الخامسة لبطولة الممتاز .

وكانت أسفرت قرعة البطولة عن ضم المجموعة الأولى منتخبات: قطر، العراق، عمان، البحرين ، وفيما تضم المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع لبنان فى اول مواجهات الفراعنة فى البطولة، الأربعاء 1 ديسمبر عند الثالثة عصرا بتوقيت مصر ولبنان باستاد الثمامة

وتقام ثانى مواجهات الفراعنة مع منتخب السودان السبت 4 ديسمبر السادسة مساء على أرض ملعب استاد راس أبو عبود

ويختتم منتخب الفراعنة مبارياته بمواجهة منتخب الجزائر الثلاثاء 7 ديسمبر التاسعة مساء بتوقيت مصر، على ملعب استاد الجنوب