«الداخلية» تكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بالدقهلية وتضبط مرتكب الجريمة

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات العثور على جثة سيدة بالدقهلية، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات بلاغ لمركز شرطة المنصورة بالدقهلية من أحد الأشخاص بإكتشافه مقتل شقيقته، وكذا وجود كسر بباب الشقة والعثور على جثتها موثوقة القدمين واليدين وبها جرح ذبحى بالرقبة وعدم وجود مشغولاتها الذهبية».

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة طالب تربطه صلة قرابة بالمجنى عليها»

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأضاف بأنه نظراً لعلمه بأن المجنى عليها تُقيم بمفردها عقد العزم على سرقتها وفـى سبيل ذلك قام بمغافلة كريمة عمه زوجة نجل المجنى عليها، وقام بسرقة مفتاح باب العقار سكن المجنى عليها من حقيبة يدها، وتوجه لمسكن المجنى عليها ومكث بمدخل العقار فـى إنتظار خروجها من الشقة إلا أنها لم تخرج فقام بكسر باب الشقة ولدى مشاهدتها له حاولت الإستغاثة فقام بكتم أنفاسها وخنقها حتى أُغشى عليها، ثم قام بتقييد قدميها ويدها وإستل سكين من المطبخ وتعدى عليها فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وعقب ذلك إستولى على مصوغاتها الذهبية التي كانت تتحلى بها وهاتفها المحمول ومبلغ مالى وتخلص من السكين بإلقائه بأحد المصارف المائية، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»