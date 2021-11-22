★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

شارك عدد من الفنانين في تشييع جثمان الفنانة الراحلة سهير البابلي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد قبل قليل.

نعش سهير البابلي ملفوفا بعلم مصر

وكان من أوائل الحضور الذين حرصوا على المشاركة في تشييع جثمان الراحلة سهيرالبابلي الفنانين وفاء عامر ومنى عبد الغني وأحمد بدير والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ودنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان.

وظهر جثمان الراحلة سهير البابلي ملفوفا بعلم مصر ، وهو ماأوضحه زوج ابنتها الدكتور رضا طعيمة قبل تشييع الجثمان بانه يعكس حبها لمصر وانتماءها لها ووصيتها الدائمة للجميع بالاهتمام بمصر والحفاظ عليها.