زوج أصالة يعبر عن حبه علانية.. وابنها يرد: «ما شفتها فرحانة زي ما هي معك»

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تحدث الشاعر الغنائي فائق حسن، زوج الفنانة أصالة، عن زوجته بكلمات رومانسية مُعبرًا عن حُبه لها.

وقال «حسن» عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «ذات لهفة التقينا كان كل شئ يشي بالحب انتبه الجميع لصوت صمتنا بين الجمل وعناقنا ونحن نتصافح لم يكن ذنبك انك تركت الباب موارب ولم يكن ذنبي أني دخلت التفاصيل ليست مهمة لكني مصر أن أعشقك بكل التفاصيل».

وترد أصالة على كلماته: «أنت الحياة وكلّ شي حلو فيها.. لطفك بالغ وقلبك رائع وعقلك واعي وكلّك حلاوة وطيابة وأنا ممنونة لآخر نفس أنك عرّفتني على السّعادة المطلقه والأمان والسكينة ومعك بسّ عرفت أنه فيه قلبّ أحلى من قلبي وتعبير أعلى من تعبيري وشعور أغلى من شعوري (مو أكتر كتير بسّ نقطة والنقطة كتير)».

ويكشف ابن أصالة الأكبر من طليقها أيمن الذهبي، خالد، مدى عشق أمه لـ«حسن»: «أنا ماشفت صوله فرحانة بحياتها زي ماهي معاك ربنا يخليك لينا»، كما علّقت شقيقته شام الذهبي: «الله يحفظكم».

احتفلت ابنة الفنانة أصالة، شام الذهبي، بزواج والدتها من الشاعر الغنائي فائق حسن، منذ أيام.

وشاركت بمقطع فيديو عبر خاصية «ستوري» بـ«انستجرام»، يبرز اللحظات الأولى لدخول أصالة مع زوجها، على نغمات أغنية «أكتر» التي يرجع زمنها إلى 2006.

وأعدت «الذهبي» أجواء احتفالية تليق بالعروسين، وزينت المنزل بالورود وحلوي سجلت عليها «زواج مبارك».

وقررت «الذهبي» تسجيل كلمات أغنية «قد الحروف» على كيكة الاحتفال: «قد الحروف اللى في أسامي العاشقين بحبك، قد الثوانى والدقايق والسنين بحبك، قد الهموم اللى في قلوب البشر، قد العيون اللى كحلها السهر».

يذكر أن زيجة أصالة من «حسن» هي الثالثة، بعد انفصالها عن طليقيها الأول هو أيمن الذهبي والثاني المخرج طارق العريان.