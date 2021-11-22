دنيا سمير غانم ورامي رضوان يشاركان في وداع سهير البابلي

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شاركت الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان في وداع الفنانة الكبيرة سهير البابلي وأداء صلاة الجنازة على جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحضرت دنيا سمير غانم ورامي رضوان وحرصا على تقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة.

وحضرل أداء صلاة الجنازة عدد من الفنانين منهم أحمد بدير والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، غلى جانب أسرة الراحلة وعدد من أقاربها.

وبدا على دنيا سمير غانم فقدانها الكثير من وزنها، واستمرار حزنها برحيل والدتها الفنانة دلال عبدالعزيز في يوليو الماضي، عقب وفاة والدها النجم الكبير سمير غانم في مايو الماضي.