"المسند" عن أجواء نهائي دوري أبطال آسيا: سماء صحوة وأجواء مستقرة

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توقّع وصول الرطوبة الجوية لـ 57 %.. ونصح الحضور بلبس شتوي خفيف

كشف أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند؛ أن مباراة #نهائي_دوري_أبطال_آسيا يوم غد بين #الهلال و#بوهانج في الرياض، ستشهد سماءً صحوة، وأجواءً مستقرة.

وتوقّع "المسند"؛ أن تميل درجة الحرارة أثناء المباراة إلى البرودة (20 - 22 درجة مئوية)، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية معتدلة.

وأشار "المسند"؛ إلى أن نسبة الرطوبة الجوية ستبلغ 57 %، ونصح الحضور بلبس شتوي خفيف.