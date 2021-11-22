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أمانة العاصمة المقدسة تغلق 6 منشآت تجارية مخالفة للأنظمة البلدية

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أمانة العاصمة المقدسة تغلق 6 منشآت تجارية مخالفة للأنظمة البلدية أمانة العاصمة المقدسة تغلق 6 منشآت تجارية مخالفة للأنظمة البلدية
نفّذت 438 جولة رقابية وضبطت 4 عمال يحملون شهادات صحية منتهية

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 6 منشآت تجارية مخالفة للأنظمة البلدية

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية- 438 جولة رقابية على المنشآت التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، ضمن نطاقها الإشرافي، وطبّقت لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وأسفرت الجولات الرقابية، عن مصادرة وإتلاف نحو 200 كيلوجرام من اللحوم؛ لسوء النقل والتخزين، وضبط أربعة عمال يحملون شهادات صحية منتهية، إضافة إلى إغلاق ست منشآت تجارية مخالفة للأنظمة البلدية.

وصادرت بلدية المسفلة الفرعية طنيْن من المعلبات والخضروات المتنوعة، وضبطت الباعة الجائلين المخالفين في حوش بكر وحي كدي القديم، بمساندة الجهات الأمنية ومشاركة الإدارة العامة للنظافة، وإزالة المباسط العشوائية المخالفة، ومصادرة طن واحد من الخضروات المعروضة للبيع وإتلافها فورًا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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