ضبط 6 أسلحة نارية 18 قضية مخدرات بحملة أمنية بالقليوبية

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 6 قطع سلاح نارى و6 فرد خرطوش بحوزة 9 متهمين، وضبط 18 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 22) متهم لـ13 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 5 قطع سلاح أبيض، و4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، وتنفيذ 5141 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.