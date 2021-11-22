ضبط 4 متاجر ومجزر لانتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط 4 متاجر ومجزر بدون ترخيص، لانتاجر المستلزمات الزراعية المغشوشة بدمياط.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة متاجر عشوائية غير مرخصة في مجال إنتاج المستلزمات الزراعية المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق مديرية أمن دمياط.

عقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهم وضبط 4 متاجر ومجزر و3 معارض عشوائية بدون ترخيص يتم من خلالهم إنتاج وتداول اللحوم والدواجن ومستلزمات الإنتاج الزراعى والأعلاف المغشوشة والمقلدة والمصطنعة من مواد خام مجهولة المصدر .

كما تم ضبط المديرين المسئولين عنهم، وبلغ إجمالى المضبوطات 2٫5 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر بدون ترخيص وغير صالحة للإستهلاك الآدمى و51 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر وبدون ترخيص مُعدة للتداول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.