بينها لحوم وسلع مجهولة المصدر ..«التموين»: ضبط 1186 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت من ضبط 1186 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

في القليوبية تم ضبط 13،45 طن «أسماك ولحوم مُجمدة وكبدة» معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ الصلاحية ووجود تغير في خواصها الطبيعية ولإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات جديدة وتدوين تاريخ صلاحية جديد وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية بدون ترخيص.

وفى الجيزة تم ضبط 3،9 طن «لحوم وكبدة مجمدة» بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

وفى البحيرة تم ضبط 10 طن «رمان مجمد» معبأ داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية.

وفى الشرقية تم ضبط 6،5 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون وذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.