حصلت علي 130 ألف جنيه.. ضبط سيدة إستولت على معاش والدها بالقاهرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد السيدات لقيامها بصرف معاش والدها دون وجه حق وتمكنت من الإستيلاء على 130 ألف جنيه.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى إحدى الهيئات الإجتماعية بقيام ربة منزل بمحافظة القاهرة بالإنفصال عن زوجها مما ترتب عليه إستحقاقها للمعاش عن والدها، ثم تزوجها من آخر مما كان يستوجب معه إيقاف صرفها للمعاش وفقاً لأحكام القانون، إلا أنها لم تقم بإخطار الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية بواقعة زواجها وإستمرت في صرف المعاش، وترتب على ذلك إستيلائها على مبالغ المعاش الشهرى المنصرفة لها بإجمالى مبلغ 130 ألف جنيه، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.