وزارة الداخلية تُشارك في إحتفالات «اليوم العالمى لحقوق الطفل»

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قامت مديريات أمن الإسكندرية والبحر الأحمر والبحيرة والوادى الجديد والمنيا وبورسعيد والقليوبية ومطروح- بنى سويف وجنوب سيناء والغربية ودمياط والأقصر بتنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لهما إدارة الحماية المدنية وإدارة المرور حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

كما تم تنظيم عدد من الزيارات لعدد من المدارس ومستشفيات الأطفال ودور رعايه الأطفال «أيتام – معاقين»، وتقديم هدايا رمزيه إحتفالاً بتلك المناسبة مما لاقى إستحساناً من الأطفال وأسرهم .

ومن جانبهم توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.