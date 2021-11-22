طقس خريفي لطيف الحرارة بشمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، الإثنين، طقس خريفي لطيف الحرارة خلال ساعات النهار، وبارد خلال ساعات الليل، مع توقف سقوط الأمطار وسطوع الشمس.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 10 وحتى 22 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 15 و22 درجة، ومدينة رفح ما بين 15 و21 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 10 و21 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.